- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
31 (77.50%)
Убыточных трейдов:
9 (22.50%)
Лучший трейд:
172.10 USD
Худший трейд:
-158.36 USD
Общая прибыль:
691.58 USD (50 094 pips)
Общий убыток:
-459.53 USD (44 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (43.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.56 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
62.41%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
31 (77.50%)
Коротких трейдов:
9 (22.50%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
5.80 USD
Средняя прибыль:
22.31 USD
Средний убыток:
-51.06 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-93.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.36 USD (1)
Прирост в месяц:
19.69%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.81 USD
Максимальная:
235.82 USD (175.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
10.82% (8.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|273
|XAUEUR
|-42
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|XAUEUR
|-3.5K
|EURUSD
|105
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +172.10 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +43.31 USD
Макс. убыток в серии: -93.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|13.74 × 70
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
82%
40
77%
62%
1.50
5.80
USD
USD
11%
1:500