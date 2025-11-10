- Incremento
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
50 (86.20%)
Transacciones Irrentables:
8 (13.79%)
Mejor transacción:
9.33 USD
Peor transacción:
-6.71 USD
Beneficio Bruto:
149.16 USD (13 019 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.96 USD (1 970 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (41.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.22 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.77
Actividad comercial:
65.50%
Carga máxima del depósito:
2.43%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
18.51
Transacciones Largas:
50 (86.21%)
Transacciones Cortas:
8 (13.79%)
Factor de Beneficio:
5.98
Beneficio Esperado:
2.14 USD
Beneficio medio:
2.98 USD
Pérdidas medias:
-3.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.35 USD
Máxima:
6.71 USD (0.65%)
Reducción relativa:
De balance:
0.66% (6.78 USD)
De fondos:
5.35% (54.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|120
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|10K
|USDJPY
|396
|EURUSD
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +9.33 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +41.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SwitchMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
No hay comentarios
Added More Symbols in Week 6 EURUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
