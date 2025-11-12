- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
31 (77.50%)
손실 거래:
9 (22.50%)
최고의 거래:
172.10 USD
최악의 거래:
-158.36 USD
총 수익:
691.58 USD (50 094 pips)
총 손실:
-459.53 USD (44 785 pips)
연속 최대 이익:
9 (43.31 USD)
414.56 USD (4)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
62.41%
최대 입금량:
11.76%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.98
롱(주식매수):
31 (77.50%)
숏(주식차입매도):
9 (22.50%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
5.80 USD
평균 이익:
22.31 USD
평균 손실:
-51.06 USD
연속 최대 손실:
2 (-93.62 USD)
연속 최대 손실:
-158.36 USD (1)
월별 성장률:
19.69%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
181.81 USD
최대한의:
235.82 USD (175.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
10.82% (8.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|273
|XAUEUR
|-42
|EURUSD
|1
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.7K
|XAUEUR
|-3.5K
|EURUSD
|105
|
- 축소
최고의 거래: +172.10 USD
최악의 거래: -158 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +43.31 USD
연속 최대 손실: -93.62 USD
