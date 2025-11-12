- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
31 (77.50%)
Negociações com perda:
9 (22.50%)
Melhor negociação:
172.10 USD
Pior negociação:
-158.36 USD
Lucro bruto:
691.58 USD (50 094 pips)
Perda bruta:
-459.53 USD (44 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (43.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
414.56 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
62.41%
Depósito máximo carregado:
11.76%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
31 (77.50%)
Negociações curtas:
9 (22.50%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
5.80 USD
Lucro médio:
22.31 USD
Perda média:
-51.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-93.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-158.36 USD (1)
Crescimento mensal:
19.69%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
181.81 USD
Máximo:
235.82 USD (175.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.82% (8.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|273
|XAUEUR
|-42
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.7K
|XAUEUR
|-3.5K
|EURUSD
|105
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +172.10 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +43.31 USD
Máxima perda consecutiva: -93.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SwitchMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|13.74 × 70
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
82%
40
77%
62%
1.50
5.80
USD
USD
11%
1:500