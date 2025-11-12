- Wachstum
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
31 (77.50%)
Verlusttrades:
9 (22.50%)
Bester Trade:
172.10 USD
Schlechtester Trade:
-158.36 USD
Bruttoprofit:
691.58 USD (50 094 pips)
Bruttoverlust:
-459.53 USD (44 785 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (43.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
414.56 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
62.41%
Max deposit load:
11.76%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
31 (77.50%)
Short-Positionen:
9 (22.50%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
5.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-51.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-93.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-158.36 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.69%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
181.81 USD
Maximaler:
235.82 USD (175.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
10.82% (8.65 USD)
|XAUUSD
|38
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|273
|XAUEUR
|-42
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|8.7K
|XAUEUR
|-3.5K
|EURUSD
|105
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +172.10 USD
Schlechtester Trade: -158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SwitchMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
PUPrime-Live
|5.98 × 61
RoboForex-Pro
|13.74 × 70
