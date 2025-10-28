- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
823
Transacciones Rentables:
497 (60.38%)
Transacciones Irrentables:
326 (39.61%)
Mejor transacción:
693.17 USD
Peor transacción:
-499.80 USD
Beneficio Bruto:
16 372.96 USD (5 297 235 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 871.31 USD (3 777 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (956.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
960.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
99.58%
Carga máxima del depósito:
11.17%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
3.49
Transacciones Largas:
488 (59.30%)
Transacciones Cortas:
335 (40.70%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
5.47 USD
Beneficio medio:
32.94 USD
Pérdidas medias:
-36.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-678.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-694.42 USD (4)
Crecimiento al mes:
33.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
208.15 USD
Máxima:
1 288.10 USD (26.44%)
Reducción relativa:
De balance:
26.44% (1 288.10 USD)
De fondos:
24.98% (1 764.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|544
|NZDCAD
|188
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.1K
|NZDCAD
|434
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.5M
|NZDCAD
|15K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +693.17 USD
Peor transacción: -500 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +956.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -678.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobal-Classic3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
150%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
12
100%
823
60%
100%
1.37
5.47
USD
USD
26%
1:500