Nguyen Tien Phuc

M4U

Nguyen Tien Phuc
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 150%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
823
Transacciones Rentables:
497 (60.38%)
Transacciones Irrentables:
326 (39.61%)
Mejor transacción:
693.17 USD
Peor transacción:
-499.80 USD
Beneficio Bruto:
16 372.96 USD (5 297 235 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 871.31 USD (3 777 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (956.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
960.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
99.58%
Carga máxima del depósito:
11.17%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
3.49
Transacciones Largas:
488 (59.30%)
Transacciones Cortas:
335 (40.70%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
5.47 USD
Beneficio medio:
32.94 USD
Pérdidas medias:
-36.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-678.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-694.42 USD (4)
Crecimiento al mes:
33.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
208.15 USD
Máxima:
1 288.10 USD (26.44%)
Reducción relativa:
De balance:
26.44% (1 288.10 USD)
De fondos:
24.98% (1 764.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 544
NZDCAD 188
USDJPY 74
ETHUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.1K
NZDCAD 434
USDJPY 356
ETHUSD -361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.5M
NZDCAD 15K
USDJPY 3.6K
ETHUSD -2.7K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +693.17 USD
Peor transacción: -500 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +956.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -678.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobal-Classic3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent1
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 9
Pepperstone-Edge05
0.25 × 8
TitanFX-01
0.33 × 3
EGlobal-Cent7
0.43 × 28
ICMarkets-Live16
0.47 × 17
XMUK-Real 17
0.50 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
AxioryAsia-02Live
0.78 × 40
CMXMarkets-Real
1.00 × 1
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
otros 66...
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
No hay comentarios
2026.01.14 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.14 19:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
