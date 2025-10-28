СигналыРазделы
Nguyen Tien Phuc

M4U

Nguyen Tien Phuc
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 176%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
812
Прибыльных трейдов:
493 (60.71%)
Убыточных трейдов:
319 (39.29%)
Лучший трейд:
693.17 USD
Худший трейд:
-295.25 USD
Общая прибыль:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
Общий убыток:
-11 051.77 USD (3 553 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (956.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
960.07 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
11.17%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
479 (58.99%)
Коротких трейдов:
333 (41.01%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
6.52 USD
Средняя прибыль:
33.15 USD
Средний убыток:
-34.65 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-678.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-678.88 USD (8)
Прирост в месяц:
56.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.15 USD
Максимальная:
1 288.10 USD (26.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.44% (1 288.10 USD)
По эквити:
24.98% (1 764.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 536
NZDCAD 185
USDJPY 74
ETHUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.9K
NZDCAD 428
USDJPY 356
ETHUSD -361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.7M
NZDCAD 14K
USDJPY 3.6K
ETHUSD -2.7K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +693.17 USD
Худший трейд: -295 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +956.40 USD
Макс. убыток в серии: -678.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobal-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent1
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 9
Pepperstone-Edge05
0.25 × 8
TitanFX-01
0.33 × 3
EGlobal-Cent7
0.43 × 28
ICMarkets-Live16
0.47 × 17
XMUK-Real 17
0.50 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
AxioryAsia-02Live
0.78 × 40
CMXMarkets-Real
1.00 × 1
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
еще 66...
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
Нет отзывов
2026.01.06 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.14 19:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
No swaps are charged on the signal account
