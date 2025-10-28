- Прирост
Всего трейдов:
812
Прибыльных трейдов:
493 (60.71%)
Убыточных трейдов:
319 (39.29%)
Лучший трейд:
693.17 USD
Худший трейд:
-295.25 USD
Общая прибыль:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
Общий убыток:
-11 051.77 USD (3 553 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (956.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
960.07 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
11.17%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
479 (58.99%)
Коротких трейдов:
333 (41.01%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
6.52 USD
Средняя прибыль:
33.15 USD
Средний убыток:
-34.65 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-678.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-678.88 USD (8)
Прирост в месяц:
56.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.15 USD
Максимальная:
1 288.10 USD (26.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.44% (1 288.10 USD)
По эквити:
24.98% (1 764.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|536
|NZDCAD
|185
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.9K
|NZDCAD
|428
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.7M
|NZDCAD
|14K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +693.17 USD
Худший трейд: -295 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +956.40 USD
Макс. убыток в серии: -678.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobal-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
