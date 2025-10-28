- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
810
Negociações com lucro:
493 (60.86%)
Negociações com perda:
317 (39.14%)
Melhor negociação:
693.17 USD
Pior negociação:
-295.25 USD
Lucro bruto:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
Perda bruta:
-10 946.77 USD (3 538 833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (956.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
960.07 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
99.58%
Depósito máximo carregado:
11.17%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
4.19
Negociações longas:
477 (58.89%)
Negociações curtas:
333 (41.11%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
6.66 USD
Lucro médio:
33.15 USD
Perda média:
-34.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-678.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-678.88 USD (8)
Crescimento mensal:
57.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
208.15 USD
Máximo:
1 288.10 USD (26.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.44% (1 288.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.98% (1 764.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|534
|NZDCAD
|185
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5K
|NZDCAD
|428
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.7M
|NZDCAD
|14K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +693.17 USD
Pior negociação: -295 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +956.40 USD
Máxima perda consecutiva: -678.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobal-Classic3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
