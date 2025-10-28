SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / M4U
Nguyen Tien Phuc

M4U

Nguyen Tien Phuc
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 180%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
810
Negociações com lucro:
493 (60.86%)
Negociações com perda:
317 (39.14%)
Melhor negociação:
693.17 USD
Pior negociação:
-295.25 USD
Lucro bruto:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
Perda bruta:
-10 946.77 USD (3 538 833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (956.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
960.07 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
99.58%
Depósito máximo carregado:
11.17%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
4.19
Negociações longas:
477 (58.89%)
Negociações curtas:
333 (41.11%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
6.66 USD
Lucro médio:
33.15 USD
Perda média:
-34.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-678.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-678.88 USD (8)
Crescimento mensal:
57.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
208.15 USD
Máximo:
1 288.10 USD (26.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.44% (1 288.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.98% (1 764.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 534
NZDCAD 185
USDJPY 74
ETHUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5K
NZDCAD 428
USDJPY 356
ETHUSD -361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.7M
NZDCAD 14K
USDJPY 3.6K
ETHUSD -2.7K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +693.17 USD
Pior negociação: -295 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +956.40 USD
Máxima perda consecutiva: -678.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobal-Classic3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent1
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 9
Pepperstone-Edge05
0.25 × 8
TitanFX-01
0.33 × 3
EGlobal-Cent7
0.43 × 28
ICMarkets-Live16
0.47 × 17
XMUK-Real 17
0.50 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
AxioryAsia-02Live
0.78 × 40
CMXMarkets-Real
1.00 × 1
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
66 mais ...
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
Sem comentários
2026.01.06 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.14 19:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
No swaps are charged on the signal account
