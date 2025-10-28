- 자본
- 축소
트레이드:
823
이익 거래:
497 (60.38%)
손실 거래:
326 (39.61%)
최고의 거래:
693.17 USD
최악의 거래:
-499.80 USD
총 수익:
16 372.96 USD (5 297 235 pips)
총 손실:
-11 871.31 USD (3 777 027 pips)
연속 최대 이익:
17 (956.40 USD)
연속 최대 이익:
960.07 USD (4)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
99.58%
최대 입금량:
11.17%
최근 거래:
16 분 전
주별 거래 수:
81
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
3.49
롱(주식매수):
488 (59.30%)
숏(주식차입매도):
335 (40.70%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
5.47 USD
평균 이익:
32.94 USD
평균 손실:
-36.42 USD
연속 최대 손실:
8 (-678.88 USD)
연속 최대 손실:
-694.42 USD (4)
월별 성장률:
33.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
208.15 USD
최대한의:
1 288.10 USD (26.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.44% (1 288.10 USD)
자본금별:
24.98% (1 764.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|544
|NZDCAD
|188
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.1K
|NZDCAD
|434
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.5M
|NZDCAD
|15K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +693.17 USD
최악의 거래: -500 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +956.40 USD
연속 최대 손실: -678.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobal-Classic3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
