- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
810
盈利交易:
493 (60.86%)
亏损交易:
317 (39.14%)
最好交易:
693.17 USD
最差交易:
-295.25 USD
毛利:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
毛利亏损:
-10 946.77 USD (3 538 833 pips)
最大连续赢利:
17 (956.40 USD)
最大连续盈利:
960.07 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
99.58%
最大入金加载:
11.17%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
18 小时
采收率:
4.19
长期交易:
477 (58.89%)
短期交易:
333 (41.11%)
利润因子:
1.49
预期回报:
6.66 USD
平均利润:
33.15 USD
平均损失:
-34.53 USD
最大连续失误:
8 (-678.88 USD)
最大连续亏损:
-678.88 USD (8)
每月增长:
57.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
208.15 USD
最大值:
1 288.10 USD (26.44%)
相对跌幅:
结余:
26.44% (1 288.10 USD)
净值:
24.98% (1 764.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|534
|NZDCAD
|185
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5K
|NZDCAD
|428
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.7M
|NZDCAD
|14K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +693.17 USD
最差交易: -295 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +956.40 USD
最大连续亏损: -678.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobal-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
180%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
12
100%
810
60%
100%
1.49
6.66
USD
USD
26%
1:500