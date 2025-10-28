信号部分
信号 / MetaTrader 4 / M4U
Nguyen Tien Phuc

M4U

Nguyen Tien Phuc
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 180%
EGlobal-Classic3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
810
盈利交易:
493 (60.86%)
亏损交易:
317 (39.14%)
最好交易:
693.17 USD
最差交易:
-295.25 USD
毛利:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
毛利亏损:
-10 946.77 USD (3 538 833 pips)
最大连续赢利:
17 (956.40 USD)
最大连续盈利:
960.07 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
99.58%
最大入金加载:
11.17%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
18 小时
采收率:
4.19
长期交易:
477 (58.89%)
短期交易:
333 (41.11%)
利润因子:
1.49
预期回报:
6.66 USD
平均利润:
33.15 USD
平均损失:
-34.53 USD
最大连续失误:
8 (-678.88 USD)
最大连续亏损:
-678.88 USD (8)
每月增长:
57.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
208.15 USD
最大值:
1 288.10 USD (26.44%)
相对跌幅:
结余:
26.44% (1 288.10 USD)
净值:
24.98% (1 764.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 534
NZDCAD 185
USDJPY 74
ETHUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5K
NZDCAD 428
USDJPY 356
ETHUSD -361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.7M
NZDCAD 14K
USDJPY 3.6K
ETHUSD -2.7K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +693.17 USD
最差交易: -295 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +956.40 USD
最大连续亏损: -678.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobal-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent1
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 9
Pepperstone-Edge05
0.25 × 8
TitanFX-01
0.33 × 3
EGlobal-Cent7
0.43 × 28
ICMarkets-Live16
0.47 × 17
XMUK-Real 17
0.50 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
AxioryAsia-02Live
0.78 × 40
CMXMarkets-Real
1.00 × 1
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
66 更多...
没有评论
2026.01.06 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.14 19:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
No swaps are charged on the signal account
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载