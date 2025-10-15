SeñalesSecciones
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 120%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 218
Transacciones Rentables:
511 (41.95%)
Transacciones Irrentables:
707 (58.05%)
Mejor transacción:
498.00 USD
Peor transacción:
-509.48 USD
Beneficio Bruto:
115 221.22 USD (1 750 551 pips)
Pérdidas Brutas:
-97 906.95 USD (1 416 613 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (4 773.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 773.95 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
92.38%
Carga máxima del depósito:
7.90%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.09
Transacciones Largas:
843 (69.21%)
Transacciones Cortas:
375 (30.79%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
14.22 USD
Beneficio medio:
225.48 USD
Pérdidas medias:
-138.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 956.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 661.31 USD (16)
Crecimiento al mes:
-4.68%
Pronóstico anual:
-56.83%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
809.21 USD
Máxima:
15 948.20 USD (46.21%)
Reducción relativa:
De balance:
51.37% (11 534.24 USD)
De fondos:
6.82% (1 731.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1135
GBPJPY 18
CADJPY 11
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURUSD 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY 143
CADJPY -399
USDJPY -4
GBPUSD 458
EURUSD -91
EURJPY 280
AUDJPY 98
CHFJPY -111
NZDJPY -177
EURNZD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 325K
GBPJPY 2.9K
CADJPY -4.5K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 4.9K
EURUSD -589
EURJPY 4.8K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY -1.3K
NZDJPY -1.4K
EURNZD 271
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +498.00 USD
Peor transacción: -509 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +4 773.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 956.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
No hay comentarios
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
