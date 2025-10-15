シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Padrinos79
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 120%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 218
利益トレード:
511 (41.95%)
損失トレード:
707 (58.05%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-509.48 USD
総利益:
115 221.22 USD (1 750 551 pips)
総損失:
-97 906.95 USD (1 416 613 pips)
最大連続の勝ち:
16 (4 773.95 USD)
最大連続利益:
4 773.95 USD (16)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
92.38%
最大入金額:
7.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
843 (69.21%)
短いトレード:
375 (30.79%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
14.22 USD
平均利益:
225.48 USD
平均損失:
-138.48 USD
最大連続の負け:
24 (-1 956.55 USD)
最大連続損失:
-4 661.31 USD (16)
月間成長:
-4.68%
年間予想:
-56.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
809.21 USD
最大の:
15 948.20 USD (46.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.37% (11 534.24 USD)
エクイティによる:
6.82% (1 731.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1135
GBPJPY 18
CADJPY 11
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURUSD 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY 143
CADJPY -399
USDJPY -4
GBPUSD 458
EURUSD -91
EURJPY 280
AUDJPY 98
CHFJPY -111
NZDJPY -177
EURNZD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 325K
GBPJPY 2.9K
CADJPY -4.5K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 4.9K
EURUSD -589
EURJPY 4.8K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY -1.3K
NZDJPY -1.4K
EURNZD 271
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -509 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 773.95 USD
最大連続損失: -1 956.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
314 より多く...
レビューなし
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください