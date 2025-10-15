- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 218
利益トレード:
511 (41.95%)
損失トレード:
707 (58.05%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-509.48 USD
総利益:
115 221.22 USD (1 750 551 pips)
総損失:
-97 906.95 USD (1 416 613 pips)
最大連続の勝ち:
16 (4 773.95 USD)
最大連続利益:
4 773.95 USD (16)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
92.38%
最大入金額:
7.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
843 (69.21%)
短いトレード:
375 (30.79%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
14.22 USD
平均利益:
225.48 USD
平均損失:
-138.48 USD
最大連続の負け:
24 (-1 956.55 USD)
最大連続損失:
-4 661.31 USD (16)
月間成長:
-4.68%
年間予想:
-56.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
809.21 USD
最大の:
15 948.20 USD (46.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.37% (11 534.24 USD)
エクイティによる:
6.82% (1 731.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1135
|GBPJPY
|18
|CADJPY
|11
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|143
|CADJPY
|-399
|USDJPY
|-4
|GBPUSD
|458
|EURUSD
|-91
|EURJPY
|280
|AUDJPY
|98
|CHFJPY
|-111
|NZDJPY
|-177
|EURNZD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|325K
|GBPJPY
|2.9K
|CADJPY
|-4.5K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|4.9K
|EURUSD
|-589
|EURJPY
|4.8K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURNZD
|271
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -509 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 773.95 USD
最大連続損失: -1 956.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
120%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
38
0%
1 218
41%
92%
1.17
14.22
USD
USD
51%
1:50