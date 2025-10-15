СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Padrinos79
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 116%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 213
Прибыльных трейдов:
508 (41.87%)
Убыточных трейдов:
705 (58.12%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-509.48 USD
Общая прибыль:
114 301.23 USD (1 740 002 pips)
Общий убыток:
-97 543.35 USD (1 412 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (4 773.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 773.95 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
92.38%
Макс. загрузка депозита:
7.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
838 (69.08%)
Коротких трейдов:
375 (30.92%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
13.82 USD
Средняя прибыль:
225.00 USD
Средний убыток:
-138.36 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-1 956.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 661.31 USD (16)
Прирост в месяц:
-6.07%
Годовой прогноз:
-73.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
809.21 USD
Максимальная:
15 948.20 USD (46.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.37% (11 534.24 USD)
По эквити:
6.82% (1 731.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1131
GBPJPY 18
CADJPY 10
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURUSD 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY 143
CADJPY -441
USDJPY -4
GBPUSD 458
EURUSD -91
EURJPY 280
AUDJPY 98
CHFJPY -111
NZDJPY -177
EURNZD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 319K
GBPJPY 2.9K
CADJPY -5K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 4.9K
EURUSD -589
EURJPY 4.8K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY -1.3K
NZDJPY -1.4K
EURNZD 271
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -509 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 773.95 USD
Макс. убыток в серии: -1 956.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
еще 314...
Нет отзывов
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Padrinos79
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
32K
USD
38
0%
1 213
41%
92%
1.17
13.82
USD
51%
1:50
