Всего трейдов:
1 213
Прибыльных трейдов:
508 (41.87%)
Убыточных трейдов:
705 (58.12%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-509.48 USD
Общая прибыль:
114 301.23 USD (1 740 002 pips)
Общий убыток:
-97 543.35 USD (1 412 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (4 773.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 773.95 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
92.38%
Макс. загрузка депозита:
7.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
838 (69.08%)
Коротких трейдов:
375 (30.92%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
13.82 USD
Средняя прибыль:
225.00 USD
Средний убыток:
-138.36 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-1 956.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 661.31 USD (16)
Прирост в месяц:
-6.07%
Годовой прогноз:
-73.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
809.21 USD
Максимальная:
15 948.20 USD (46.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.37% (11 534.24 USD)
По эквити:
6.82% (1 731.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1131
|GBPJPY
|18
|CADJPY
|10
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|143
|CADJPY
|-441
|USDJPY
|-4
|GBPUSD
|458
|EURUSD
|-91
|EURJPY
|280
|AUDJPY
|98
|CHFJPY
|-111
|NZDJPY
|-177
|EURNZD
|-26
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|319K
|GBPJPY
|2.9K
|CADJPY
|-5K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|4.9K
|EURUSD
|-589
|EURJPY
|4.8K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURNZD
|271
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -509 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 773.95 USD
Макс. убыток в серии: -1 956.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
Нет отзывов
