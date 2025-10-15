- 자본
- 축소
트레이드:
1 270
이익 거래:
539 (42.44%)
손실 거래:
731 (57.56%)
최고의 거래:
498.00 USD
최악의 거래:
-509.48 USD
총 수익:
122 432.73 USD (1 871 973 pips)
총 손실:
-102 695.24 USD (1 486 374 pips)
연속 최대 이익:
16 (4 773.95 USD)
연속 최대 이익:
4 773.95 USD (16)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
93.38%
최대 입금량:
7.90%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.24
롱(주식매수):
889 (70.00%)
숏(주식차입매도):
381 (30.00%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
15.54 USD
평균 이익:
227.15 USD
평균 손실:
-140.49 USD
연속 최대 손실:
24 (-1 956.55 USD)
연속 최대 손실:
-4 661.31 USD (16)
월별 성장률:
30.64%
연간 예측:
371.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
809.21 USD
최대한의:
15 948.20 USD (46.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.37% (11 534.24 USD)
자본금별:
6.82% (1 731.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1184
|GBPJPY
|19
|CADJPY
|11
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|190
|CADJPY
|-399
|USDJPY
|-4
|GBPUSD
|458
|EURUSD
|-91
|EURJPY
|162
|AUDJPY
|-79
|CHFJPY
|-111
|NZDJPY
|-177
|EURNZD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|379K
|GBPJPY
|3.8K
|CADJPY
|-4.5K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|4.9K
|EURUSD
|-589
|EURJPY
|3.5K
|AUDJPY
|-149
|CHFJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURNZD
|271
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +498.00 USD
최악의 거래: -509 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +4 773.95 USD
연속 최대 손실: -1 956.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
