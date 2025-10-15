SegnaliSezioni
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 84%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
347 (39.65%)
Loss Trade:
528 (60.34%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-509.48 USD
Profitto lordo:
64 704.62 USD (1 103 681 pips)
Perdita lorda:
-53 440.04 USD (888 336 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 338.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 927.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
585 (66.86%)
Short Trade:
290 (33.14%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
12.87 USD
Profitto medio:
186.47 USD
Perdita media:
-101.21 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 956.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 580.52 USD (14)
Crescita mensile:
40.02%
Previsione annuale:
485.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
809.21 USD
Massimale:
11 534.24 USD (51.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.37% (11 534.24 USD)
Per equità:
0.01% (2.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 837
EURUSD 6
CADJPY 6
USDJPY 6
GBPUSD 6
AUDJPY 5
GBPJPY 3
EURNZD 2
EURJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12K
EURUSD -121
CADJPY -440
USDJPY -190
GBPUSD 363
AUDJPY 187
GBPJPY -203
EURNZD 143
EURJPY 18
CHFJPY -36
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 218K
EURUSD -1.1K
CADJPY -5.6K
USDJPY -2.6K
GBPUSD 3.7K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY -2.8K
EURNZD 2.5K
EURJPY 850
CHFJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -509 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 338.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 956.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
308 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
