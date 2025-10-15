- Crescita
Trade:
875
Profit Trade:
347 (39.65%)
Loss Trade:
528 (60.34%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-509.48 USD
Profitto lordo:
64 704.62 USD (1 103 681 pips)
Perdita lorda:
-53 440.04 USD (888 336 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 338.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 927.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
585 (66.86%)
Short Trade:
290 (33.14%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
12.87 USD
Profitto medio:
186.47 USD
Perdita media:
-101.21 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 956.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 580.52 USD (14)
Crescita mensile:
40.02%
Previsione annuale:
485.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
809.21 USD
Massimale:
11 534.24 USD (51.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.37% (11 534.24 USD)
Per equità:
0.01% (2.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|837
|EURUSD
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|3
|EURNZD
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-121
|CADJPY
|-440
|USDJPY
|-190
|GBPUSD
|363
|AUDJPY
|187
|GBPJPY
|-203
|EURNZD
|143
|EURJPY
|18
|CHFJPY
|-36
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|218K
|EURUSD
|-1.1K
|CADJPY
|-5.6K
|USDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|3.7K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-2.8K
|EURNZD
|2.5K
|EURJPY
|850
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -509 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 338.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 956.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
84%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
28
0%
875
39%
100%
1.21
12.87
USD
USD
51%
1:50