SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Padrinos79
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 84%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
875
Bénéfice trades:
347 (39.65%)
Perte trades:
528 (60.34%)
Meilleure transaction:
498.00 USD
Pire transaction:
-509.48 USD
Bénéfice brut:
64 704.62 USD (1 103 681 pips)
Perte brute:
-53 440.04 USD (888 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 338.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 927.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.40%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
585 (66.86%)
Courts trades:
290 (33.14%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
12.87 USD
Bénéfice moyen:
186.47 USD
Perte moyenne:
-101.21 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-1 956.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 580.52 USD (14)
Croissance mensuelle:
40.02%
Prévision annuelle:
485.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
809.21 USD
Maximal:
11 534.24 USD (51.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.37% (11 534.24 USD)
Par fonds propres:
0.01% (2.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 837
EURUSD 6
CADJPY 6
USDJPY 6
GBPUSD 6
AUDJPY 5
GBPJPY 3
EURNZD 2
EURJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
EURUSD -121
CADJPY -440
USDJPY -190
GBPUSD 363
AUDJPY 187
GBPJPY -203
EURNZD 143
EURJPY 18
CHFJPY -36
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 218K
EURUSD -1.1K
CADJPY -5.6K
USDJPY -2.6K
GBPUSD 3.7K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY -2.8K
EURNZD 2.5K
EURJPY 850
CHFJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +498.00 USD
Pire transaction: -509 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 338.51 USD
Perte consécutive maximale: -1 956.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
308 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Padrinos79
30 USD par mois
84%
0
0
USD
35K
USD
28
0%
875
39%
100%
1.21
12.87
USD
51%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.