Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
511 (41.95%)
Negociações com perda:
707 (58.05%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-509.48 USD
Lucro bruto:
115 221.22 USD (1 750 551 pips)
Perda bruta:
-97 906.95 USD (1 416 613 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (4 773.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 773.95 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.38%
Depósito máximo carregado:
7.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.09
Negociações longas:
843 (69.21%)
Negociações curtas:
375 (30.79%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
14.22 USD
Lucro médio:
225.48 USD
Perda média:
-138.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 956.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 661.31 USD (16)
Crescimento mensal:
-4.68%
Previsão anual:
-56.83%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
809.21 USD
Máximo:
15 948.20 USD (46.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.37% (11 534.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.82% (1 731.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1135
|GBPJPY
|18
|CADJPY
|11
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|143
|CADJPY
|-399
|USDJPY
|-4
|GBPUSD
|458
|EURUSD
|-91
|EURJPY
|280
|AUDJPY
|98
|CHFJPY
|-111
|NZDJPY
|-177
|EURNZD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|325K
|GBPJPY
|2.9K
|CADJPY
|-4.5K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|4.9K
|EURUSD
|-589
|EURJPY
|4.8K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURNZD
|271
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -509 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 773.95 USD
Máxima perda consecutiva: -1 956.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
30 USD por mês
120%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
38
0%
1 218
41%
92%
1.17
14.22
USD
USD
51%
1:50