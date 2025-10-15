SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Padrinos79
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 120%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
511 (41.95%)
Negociações com perda:
707 (58.05%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-509.48 USD
Lucro bruto:
115 221.22 USD (1 750 551 pips)
Perda bruta:
-97 906.95 USD (1 416 613 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (4 773.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 773.95 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.38%
Depósito máximo carregado:
7.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.09
Negociações longas:
843 (69.21%)
Negociações curtas:
375 (30.79%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
14.22 USD
Lucro médio:
225.48 USD
Perda média:
-138.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 956.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 661.31 USD (16)
Crescimento mensal:
-4.68%
Previsão anual:
-56.83%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
809.21 USD
Máximo:
15 948.20 USD (46.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.37% (11 534.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.82% (1 731.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1135
GBPJPY 18
CADJPY 11
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURUSD 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY 143
CADJPY -399
USDJPY -4
GBPUSD 458
EURUSD -91
EURJPY 280
AUDJPY 98
CHFJPY -111
NZDJPY -177
EURNZD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 325K
GBPJPY 2.9K
CADJPY -4.5K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 4.9K
EURUSD -589
EURJPY 4.8K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY -1.3K
NZDJPY -1.4K
EURNZD 271
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -509 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 773.95 USD
Máxima perda consecutiva: -1 956.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
314 mais ...
Sem comentários
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
