İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
347 (39.65%)
Zararla kapanan işlemler:
528 (60.34%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-509.48 USD
Brüt kâr:
64 704.62 USD (1 103 681 pips)
Brüt zarar:
-53 440.04 USD (888 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 338.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 927.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
585 (66.86%)
Satış işlemleri:
290 (33.14%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
12.87 USD
Ortalama kâr:
186.47 USD
Ortalama zarar:
-101.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 956.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 580.52 USD (14)
Aylık büyüme:
40.02%
Yıllık tahmin:
485.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
809.21 USD
Maksimum:
11 534.24 USD (51.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.37% (11 534.24 USD)
Varlığa göre:
0.01% (2.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|837
|EURUSD
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|3
|EURNZD
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-121
|CADJPY
|-440
|USDJPY
|-190
|GBPUSD
|363
|AUDJPY
|187
|GBPJPY
|-203
|EURNZD
|143
|EURJPY
|18
|CHFJPY
|-36
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|218K
|EURUSD
|-1.1K
|CADJPY
|-5.6K
|USDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|3.7K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-2.8K
|EURNZD
|2.5K
|EURJPY
|850
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 338.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 956.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
28
0%
875
39%
100%
1.21
12.87
USD
USD
51%
1:50