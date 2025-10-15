SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Padrinos79
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 84%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
347 (39.65%)
Zararla kapanan işlemler:
528 (60.34%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-509.48 USD
Brüt kâr:
64 704.62 USD (1 103 681 pips)
Brüt zarar:
-53 440.04 USD (888 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 338.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 927.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
585 (66.86%)
Satış işlemleri:
290 (33.14%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
12.87 USD
Ortalama kâr:
186.47 USD
Ortalama zarar:
-101.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 956.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 580.52 USD (14)
Aylık büyüme:
40.02%
Yıllık tahmin:
485.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
809.21 USD
Maksimum:
11 534.24 USD (51.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.37% (11 534.24 USD)
Varlığa göre:
0.01% (2.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 837
EURUSD 6
CADJPY 6
USDJPY 6
GBPUSD 6
AUDJPY 5
GBPJPY 3
EURNZD 2
EURJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
EURUSD -121
CADJPY -440
USDJPY -190
GBPUSD 363
AUDJPY 187
GBPJPY -203
EURNZD 143
EURJPY 18
CHFJPY -36
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 218K
EURUSD -1.1K
CADJPY -5.6K
USDJPY -2.6K
GBPUSD 3.7K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY -2.8K
EURNZD 2.5K
EURJPY 850
CHFJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 338.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 956.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Padrinos79
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
35K
USD
28
0%
875
39%
100%
1.21
12.87
USD
51%
1:50
