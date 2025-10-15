SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Padrinos79
Rodney Kartawidjaya

Padrinos79

Rodney Kartawidjaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 222
Gewinntrades:
511 (41.81%)
Verlusttrades:
711 (58.18%)
Bester Trade:
498.00 USD
Schlechtester Trade:
-509.48 USD
Bruttoprofit:
115 221.22 USD (1 750 551 pips)
Bruttoverlust:
-99 086.82 USD (1 429 613 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (4 773.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 773.95 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
93.38%
Max deposit load:
7.90%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
846 (69.23%)
Short-Positionen:
376 (30.77%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
13.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
225.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-139.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 956.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 661.31 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-12.30%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
809.21 USD
Maximaler:
15 948.20 USD (46.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.37% (11 534.24 USD)
Kapital:
6.82% (1 731.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1138
GBPJPY 18
CADJPY 11
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURUSD 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
CHFJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
GBPJPY 143
CADJPY -399
USDJPY -4
GBPUSD 458
EURUSD -91
AUDJPY -79
EURJPY 280
CHFJPY -111
NZDJPY -177
EURNZD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 314K
GBPJPY 2.9K
CADJPY -4.5K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 4.9K
EURUSD -589
AUDJPY -149
EURJPY 4.8K
CHFJPY -1.3K
NZDJPY -1.4K
EURNZD 271
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +498.00 USD
Schlechtester Trade: -509 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 773.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 956.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
noch 314 ...
Keine Bewertungen
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.08% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
A large drawdown may occur on the account again
