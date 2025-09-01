- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
944
Transacciones Rentables:
692 (73.30%)
Transacciones Irrentables:
252 (26.69%)
Mejor transacción:
308.05 EUR
Peor transacción:
-209.92 EUR
Beneficio Bruto:
4 871.88 EUR (126 347 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 726.21 EUR (98 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (136.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
308.05 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
95.19%
Carga máxima del depósito:
14.14%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.77
Transacciones Largas:
349 (36.97%)
Transacciones Cortas:
595 (63.03%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.27 EUR
Beneficio medio:
7.04 EUR
Pérdidas medias:
-10.82 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-763.11 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-763.11 EUR (6)
Crecimiento al mes:
6.10%
Pronóstico anual:
73.96%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
231.17 EUR
Máxima:
773.46 EUR (14.92%)
Reducción relativa:
De balance:
14.92% (773.46 EUR)
De fondos:
27.20% (1 410.10 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|162
|NZDCAD
|157
|EURUSD
|143
|USDCAD
|137
|EURCAD
|137
|GBPUSD
|71
|AUDNZD
|53
|EURGBP
|41
|AUDUSD
|36
|NAS100
|5
|GER40
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|134
|EURUSD
|221
|USDCAD
|103
|EURCAD
|363
|GBPUSD
|297
|AUDNZD
|49
|EURGBP
|128
|AUDUSD
|31
|NAS100
|2
|GER40
|13
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|6K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|4.2K
|EURCAD
|-31K
|GBPUSD
|9K
|AUDNZD
|327
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|2.2K
|NAS100
|2.5K
|GER40
|5.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +308.05 EUR
Peor transacción: -210 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +136.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -763.11 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.23 × 40
|
ICMarketsSC-Live08
|0.67 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.02 × 64
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 26
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.03 × 30
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.73 × 11
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
The trading system deploys four sophisticated algorithms operating across a comprehensive range of currency pairs. Each algorithm has demonstrated consistent, real-world profitability, having been rigorously tested and proven under the most challenging market conditions over extended periods. These results are based on live trading performance — not merely backtested simulations — providing confidence in the system’s robustness and reliability in dynamic, real-time environments. While these algorithms may sometimes secure positions with modest gains, this conservative approach reflects my unwavering commitment to capital protection—the cornerstone of sustainable trading success.
The system utilizes carefully calibrated grid and martingale strategies, both executed with moderate position sizing and conservative risk management protocols. These proven methodologies are implemented with enhanced safety measures to minimize exposure while maintaining trading effectiveness. The additional algorithms provides an extra layer of market analysis and risk distribution, further strengthening my defensive approach. Let me reiterate my fundamental philosophy: capital preservation remains my primary and most critical priority above all other considerations.
This signal operates under the fundamental principle: it serves not as a path to instant riches, but as a reliable method for generating continuous passive income requiring only a minimal financial commitment of $45 per month.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
45 USD al mes
54%
0
0
USD
USD
6.1K
EUR
EUR
27
99%
944
73%
95%
1.78
2.27
EUR
EUR
27%
1:500