Всего трейдов:
942
Прибыльных трейдов:
691 (73.35%)
Убыточных трейдов:
251 (26.65%)
Лучший трейд:
308.05 EUR
Худший трейд:
-209.92 EUR
Общая прибыль:
4 835.70 EUR (126 098 pips)
Общий убыток:
-2 705.76 EUR (98 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (136.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
308.05 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.19%
Макс. загрузка депозита:
14.14%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
349 (37.05%)
Коротких трейдов:
593 (62.95%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
2.26 EUR
Средняя прибыль:
7.00 EUR
Средний убыток:
-10.78 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-763.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-763.11 EUR (6)
Прирост в месяц:
6.00%
Годовой прогноз:
72.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
231.17 EUR
Максимальная:
773.46 EUR (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (773.46 EUR)
По эквити:
27.20% (1 410.10 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|162
|NZDCAD
|155
|EURUSD
|143
|USDCAD
|137
|EURCAD
|137
|GBPUSD
|71
|AUDNZD
|53
|EURGBP
|41
|AUDUSD
|36
|NAS100
|5
|GER40
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|116
|EURUSD
|221
|USDCAD
|103
|EURCAD
|363
|GBPUSD
|297
|AUDNZD
|49
|EURGBP
|128
|AUDUSD
|31
|NAS100
|2
|GER40
|13
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|5.8K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|4.2K
|EURCAD
|-31K
|GBPUSD
|9K
|AUDNZD
|327
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|2.2K
|NAS100
|2.5K
|GER40
|5.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +308.05 EUR
Худший трейд: -210 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +136.56 EUR
Макс. убыток в серии: -763.11 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.23 × 40
|
ICMarketsSC-Live08
|0.67 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.02 × 64
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 26
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.03 × 30
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.73 × 11
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
The trading system deploys four sophisticated algorithms operating across a comprehensive range of currency pairs. Each algorithm has demonstrated consistent, real-world profitability, having been rigorously tested and proven under the most challenging market conditions over extended periods. These results are based on live trading performance — not merely backtested simulations — providing confidence in the system’s robustness and reliability in dynamic, real-time environments. While these algorithms may sometimes secure positions with modest gains, this conservative approach reflects my unwavering commitment to capital protection—the cornerstone of sustainable trading success.
The system utilizes carefully calibrated grid and martingale strategies, both executed with moderate position sizing and conservative risk management protocols. These proven methodologies are implemented with enhanced safety measures to minimize exposure while maintaining trading effectiveness. The additional algorithms provides an extra layer of market analysis and risk distribution, further strengthening my defensive approach. Let me reiterate my fundamental philosophy: capital preservation remains my primary and most critical priority above all other considerations.
This signal operates under the fundamental principle: it serves not as a path to instant riches, but as a reliable method for generating continuous passive income requiring only a minimal financial commitment of $45 per month.
