Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 116%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
425
Transacciones Rentables:
383 (90.11%)
Transacciones Irrentables:
42 (9.88%)
Mejor transacción:
10.25 USD
Peor transacción:
-68.56 USD
Beneficio Bruto:
566.66 USD (994 569 pips)
Pérdidas Brutas:
-295.92 USD (28 286 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (68.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.83 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
85.31%
Carga máxima del depósito:
11.31%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.94
Transacciones Largas:
173 (40.71%)
Transacciones Cortas:
252 (59.29%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
1.48 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-68.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.89%
Pronóstico anual:
107.89%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
286.69 USD (54.78%)
Reducción relativa:
De balance:
40.60% (286.69 USD)
De fondos:
47.50% (333.58 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.25 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +68.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Thinkvate-Live
0.00 × 4
otros 235...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
No hay comentarios
2025.12.17 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
