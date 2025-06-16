- Incremento
Total de Trades:
425
Transacciones Rentables:
383 (90.11%)
Transacciones Irrentables:
42 (9.88%)
Mejor transacción:
10.25 USD
Peor transacción:
-68.56 USD
Beneficio Bruto:
566.66 USD (994 569 pips)
Pérdidas Brutas:
-295.92 USD (28 286 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (68.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.83 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
85.31%
Carga máxima del depósito:
11.31%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.94
Transacciones Largas:
173 (40.71%)
Transacciones Cortas:
252 (59.29%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
1.48 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-68.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.89%
Pronóstico anual:
107.89%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
286.69 USD (54.78%)
Reducción relativa:
De balance:
40.60% (286.69 USD)
De fondos:
47.50% (333.58 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|52K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 4
otros 235...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
No hay comentarios
