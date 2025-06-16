- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
239 (90.87%)
Loss Trade:
24 (9.13%)
Best Trade:
10.25 USD
Worst Trade:
-0.94 USD
Profitto lordo:
355.29 USD (34 197 pips)
Perdita lorda:
-4.91 USD (477 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (68.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.83 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
98.61%
Massimo carico di deposito:
9.33%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
372.74
Long Trade:
113 (42.97%)
Short Trade:
150 (57.03%)
Fattore di profitto:
72.36
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.94 USD (1)
Crescita mensile:
10.79%
Previsione annuale:
130.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.94 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (0.83 USD)
Per equità:
47.22% (309.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|34K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.25 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
234 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
153%
0
0
USD
USD
672
USD
USD
19
0%
263
90%
99%
72.36
1.33
USD
USD
47%
1:500