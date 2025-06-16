SegnaliSezioni
Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 153%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
239 (90.87%)
Loss Trade:
24 (9.13%)
Best Trade:
10.25 USD
Worst Trade:
-0.94 USD
Profitto lordo:
355.29 USD (34 197 pips)
Perdita lorda:
-4.91 USD (477 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (68.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.83 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
98.61%
Massimo carico di deposito:
9.33%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
372.74
Long Trade:
113 (42.97%)
Short Trade:
150 (57.03%)
Fattore di profitto:
72.36
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.94 USD (1)
Crescita mensile:
10.79%
Previsione annuale:
130.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.94 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (0.83 USD)
Per equità:
47.22% (309.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 263
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 350
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 34K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.25 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LandFX-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
234 più
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Non ci sono recensioni
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 10:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 23:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.16 05:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.16 05:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
