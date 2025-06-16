シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / To Be Or Not To Be
Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 116%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
425
利益トレード:
383 (90.11%)
損失トレード:
42 (9.88%)
ベストトレード:
10.25 USD
最悪のトレード:
-68.56 USD
総利益:
566.66 USD (994 569 pips)
総損失:
-295.92 USD (28 286 pips)
最大連続の勝ち:
35 (68.83 USD)
最大連続利益:
68.83 USD (35)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
85.31%
最大入金額:
11.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
173 (40.71%)
短いトレード:
252 (59.29%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
1.48 USD
平均損失:
-7.05 USD
最大連続の負け:
2 (-0.35 USD)
最大連続損失:
-68.56 USD (1)
月間成長:
8.89%
年間予想:
107.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
286.69 USD (54.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.60% (286.69 USD)
エクイティによる:
47.50% (333.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.25 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +68.83 USD
最大連続損失: -0.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Thinkvate-Live
0.00 × 4
235 より多く...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
レビューなし
2025.12.17 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
