- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
425
利益トレード:
383 (90.11%)
損失トレード:
42 (9.88%)
ベストトレード:
10.25 USD
最悪のトレード:
-68.56 USD
総利益:
566.66 USD (994 569 pips)
総損失:
-295.92 USD (28 286 pips)
最大連続の勝ち:
35 (68.83 USD)
最大連続利益:
68.83 USD (35)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
85.31%
最大入金額:
11.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
173 (40.71%)
短いトレード:
252 (59.29%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
1.48 USD
平均損失:
-7.05 USD
最大連続の負け:
2 (-0.35 USD)
最大連続損失:
-68.56 USD (1)
月間成長:
8.89%
年間予想:
107.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
286.69 USD (54.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.60% (286.69 USD)
エクイティによる:
47.50% (333.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|52K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.25 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +68.83 USD
最大連続損失: -0.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 4
235 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
116%
0
0
USD
USD
550
USD
USD
32
0%
425
90%
85%
1.91
0.64
USD
USD
48%
1:500