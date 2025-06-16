리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LandFX-Live 0.00 × 1 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 2 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Kudotrade-Live 0.00 × 6 DerivMT-Server 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 InfinoxLimited-MT5Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 BullWaves-LIVE 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 1 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 1 Garnet-Server 0.00 × 1 MilliniumFortune-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 235 더...