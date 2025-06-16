시그널섹션
To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 132%
FBS-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
438
이익 거래:
396 (90.41%)
손실 거래:
42 (9.59%)
최고의 거래:
10.25 USD
최악의 거래:
-68.56 USD
총 수익:
607.78 USD (996 619 pips)
총 손실:
-295.92 USD (28 286 pips)
연속 최대 이익:
35 (68.83 USD)
연속 최대 이익:
68.83 USD (35)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
86.31%
최대 입금량:
11.31%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
181 (41.32%)
숏(주식차입매도):
257 (58.68%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
1.53 USD
평균 손실:
-7.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.35 USD)
연속 최대 손실:
-68.56 USD (1)
월별 성장률:
19.67%
연간 예측:
238.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
286.69 USD (54.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.60% (286.69 USD)
자본금별:
47.50% (333.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 424
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 587
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.25 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +68.83 USD
연속 최대 손실: -0.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LandFX-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
235 더...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
리뷰 없음
2025.12.17 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
