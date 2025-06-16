- 자본
- 축소
트레이드:
438
이익 거래:
396 (90.41%)
손실 거래:
42 (9.59%)
최고의 거래:
10.25 USD
최악의 거래:
-68.56 USD
총 수익:
607.78 USD (996 619 pips)
총 손실:
-295.92 USD (28 286 pips)
연속 최대 이익:
35 (68.83 USD)
연속 최대 이익:
68.83 USD (35)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
86.31%
최대 입금량:
11.31%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
181 (41.32%)
숏(주식차입매도):
257 (58.68%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
1.53 USD
평균 손실:
-7.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.35 USD)
연속 최대 손실:
-68.56 USD (1)
월별 성장률:
19.67%
연간 예측:
238.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
286.69 USD (54.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.60% (286.69 USD)
자본금별:
47.50% (333.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|424
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|587
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.25 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +68.83 USD
연속 최대 손실: -0.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
132%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
33
0%
438
90%
86%
2.05
0.71
USD
USD
48%
1:500