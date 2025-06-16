СигналыРазделы
To Be Or Not To Be
Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 116%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
423
Прибыльных трейдов:
382 (90.30%)
Убыточных трейдов:
41 (9.69%)
Лучший трейд:
10.25 USD
Худший трейд:
-68.56 USD
Общая прибыль:
565.50 USD (994 512 pips)
Общий убыток:
-295.62 USD (28 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (68.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.83 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
85.31%
Макс. загрузка депозита:
11.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
172 (40.66%)
Коротких трейдов:
251 (59.34%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
1.48 USD
Средний убыток:
-7.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.56 USD (1)
Прирост в месяц:
8.72%
Годовой прогноз:
105.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
286.69 USD (54.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.60% (286.69 USD)
По эквити:
47.50% (333.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 409
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 545
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.25 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.83 USD
Макс. убыток в серии: -0.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Thinkvate-Live
0.00 × 4
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Нет отзывов
2025.12.17 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
To Be Or Not To Be
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
549
USD
31
0%
423
90%
85%
1.91
0.64
USD
48%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.