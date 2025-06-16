- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
423
Прибыльных трейдов:
382 (90.30%)
Убыточных трейдов:
41 (9.69%)
Лучший трейд:
10.25 USD
Худший трейд:
-68.56 USD
Общая прибыль:
565.50 USD (994 512 pips)
Общий убыток:
-295.62 USD (28 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (68.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.83 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
85.31%
Макс. загрузка депозита:
11.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
172 (40.66%)
Коротких трейдов:
251 (59.34%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
1.48 USD
Средний убыток:
-7.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.56 USD (1)
Прирост в месяц:
8.72%
Годовой прогноз:
105.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
286.69 USD (54.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.60% (286.69 USD)
По эквити:
47.50% (333.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|409
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|545
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|52K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.25 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.83 USD
Макс. убыток в серии: -0.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 4
еще 235...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
31
0%
423
90%
85%
1.91
0.64
USD
USD
48%
1:500