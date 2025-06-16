- 成长
交易:
423
盈利交易:
382 (90.30%)
亏损交易:
41 (9.69%)
最好交易:
10.25 USD
最差交易:
-68.56 USD
毛利:
565.50 USD (994 512 pips)
毛利亏损:
-295.62 USD (28 271 pips)
最大连续赢利:
35 (68.83 USD)
最大连续盈利:
68.83 USD (35)
夏普比率:
0.33
交易活动:
85.31%
最大入金加载:
11.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.94
长期交易:
172 (40.66%)
短期交易:
251 (59.34%)
利润因子:
1.91
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
1.48 USD
平均损失:
-7.21 USD
最大连续失误:
2 (-0.35 USD)
最大连续亏损:
-68.56 USD (1)
每月增长:
8.72%
年度预测:
105.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
286.69 USD (54.78%)
相对跌幅:
结余:
40.60% (286.69 USD)
净值:
47.50% (333.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|409
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|545
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|52K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.25 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +68.83 USD
最大连续亏损: -0.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 4
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
116%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
31
0%
423
90%
85%
1.91
0.64
USD
USD
48%
1:500