Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 153%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
263
Bénéfice trades:
239 (90.87%)
Perte trades:
24 (9.13%)
Meilleure transaction:
10.25 USD
Pire transaction:
-0.94 USD
Bénéfice brut:
355.29 USD (34 197 pips)
Perte brute:
-4.91 USD (477 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (68.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.83 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
98.61%
Charge de dépôt maximale:
9.33%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
372.74
Longs trades:
113 (42.97%)
Courts trades:
150 (57.03%)
Facteur de profit:
72.36
Rendement attendu:
1.33 USD
Bénéfice moyen:
1.49 USD
Perte moyenne:
-0.20 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.79%
Prévision annuelle:
130.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.94 USD (0.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.45% (0.83 USD)
Par fonds propres:
47.22% (309.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.25 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +68.83 USD
Perte consécutive maximale: -0.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LandFX-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
234 plus...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Aucun avis
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 10:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 23:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.16 05:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.16 05:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
To Be Or Not To Be
30 USD par mois
153%
0
0
USD
672
USD
19
0%
263
90%
99%
72.36
1.33
USD
47%
1:500
Copier

