Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LandFX-Live 0.00 × 1 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 2 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Kudotrade-Live 0.00 × 6 DerivMT-Server 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 InfinoxLimited-MT5Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 BullWaves-LIVE 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 1 Garnet-Server 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 1 MilliniumFortune-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 234 plus...