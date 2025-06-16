- Crescimento
Negociações:
425
Negociações com lucro:
383 (90.11%)
Negociações com perda:
42 (9.88%)
Melhor negociação:
10.25 USD
Pior negociação:
-68.56 USD
Lucro bruto:
566.66 USD (994 569 pips)
Perda bruta:
-295.92 USD (28 286 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (68.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.83 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
85.31%
Depósito máximo carregado:
11.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
173 (40.71%)
Negociações curtas:
252 (59.29%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
1.48 USD
Perda média:
-7.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.56 USD (1)
Crescimento mensal:
8.89%
Previsão anual:
107.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
286.69 USD (54.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.60% (286.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.50% (333.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|52K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 4
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 - unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
