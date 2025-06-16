SinaisSeções
Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 116%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
425
Negociações com lucro:
383 (90.11%)
Negociações com perda:
42 (9.88%)
Melhor negociação:
10.25 USD
Pior negociação:
-68.56 USD
Lucro bruto:
566.66 USD (994 569 pips)
Perda bruta:
-295.92 USD (28 286 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (68.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.83 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
85.31%
Depósito máximo carregado:
11.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
173 (40.71%)
Negociações curtas:
252 (59.29%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
1.48 USD
Perda média:
-7.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.56 USD (1)
Crescimento mensal:
8.89%
Previsão anual:
107.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
286.69 USD (54.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.60% (286.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.50% (333.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.25 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +68.83 USD
Máxima perda consecutiva: -0.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Thinkvate-Live
0.00 × 4
235 mais ...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Sem comentários
2025.12.17 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Copiar

