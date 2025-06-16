SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / To Be Or Not To Be
Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 153%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
239 (90.87%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (9.13%)
En iyi işlem:
10.25 USD
En kötü işlem:
-0.94 USD
Brüt kâr:
355.29 USD (34 197 pips)
Brüt zarar:
-4.91 USD (477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (68.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.83 USD (35)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
98.61%
Maks. mevduat yükü:
9.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
372.74
Alış işlemleri:
113 (42.97%)
Satış işlemleri:
150 (57.03%)
Kâr faktörü:
72.36
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.94 USD (1)
Aylık büyüme:
9.31%
Yıllık tahmin:
112.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.94 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (0.83 USD)
Varlığa göre:
47.22% (309.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.25 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LandFX-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
234 daha fazla...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
İnceleme yok
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 10:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 23:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.16 05:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.16 05:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
