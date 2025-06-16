SignaleKategorien
Andy Widjaja

To Be Or Not To Be

Andy Widjaja
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 116%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
425
Gewinntrades:
383 (90.11%)
Verlusttrades:
42 (9.88%)
Bester Trade:
10.25 USD
Schlechtester Trade:
-68.56 USD
Bruttoprofit:
566.66 USD (994 569 pips)
Bruttoverlust:
-295.92 USD (28 286 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (68.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.83 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
85.31%
Max deposit load:
11.31%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
173 (40.71%)
Short-Positionen:
252 (59.29%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-68.56 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.89%
Jahresprognose:
107.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
286.69 USD (54.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.60% (286.69 USD)
Kapital:
47.50% (333.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.25 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Kudotrade-Live
0.00 × 6
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
BullWaves-LIVE
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Thinkvate-Live
0.00 × 4
noch 235 ...
Signal Berdasarkan Entry Time Frame D1, H1 dan M15, Indikator Dasar Bolinger Band, RSI dan Awesome Ocillator, Lot dimulai 0,01 - max 0,1, Deposit Yang disarankan 500 -  unlimited, Mata Uang untuk sekarang hanya Pair GBP/USD, kemungkinan akan berkembang seiring waktu berjalan... silahkan mencoba copy trade nya ... Happy Trade and Invest ...
Keine Bewertungen
2025.12.17 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
