- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|470
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|943
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 29
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 8
Descubre Blue Peak – Tu Solución Automática para el Scalping
Blue Peak es una señal de trading totalmente automatizada, diseñada para ofrecer resultados consistentes en operaciones de scalping, basada en la estrategia comprobada de Bandas de Bollinger. Creada para traders que buscan eficiencia y precisión, esta señal alcanza una tasa de acierto excepcionalmente alta en sus operaciones.
La estrategia inicia tomando posiciones en contra de la tendencia, con un objetivo de rentabilidad mensual aproximada del 4%.
Lo que diferencia a Blue Peak es su Asesor Experto, el cual emplea el método de Martingala. Este enfoque permite generar beneficios constantes mes tras mes; sin embargo, es importante considerar que, ante eventos extraordinarios (como noticias de alto impacto), existe el riesgo de pérdida parcial o total del capital. Aunque estos sucesos son poco comunes, la posibilidad está presente—por lo que siempre se recomienda invertir únicamente dinero que estés dispuesto a arriesgar.
Principales Características de Blue Peak:
-
Marco temporal: H1 para entradas más precisas
-
Par de divisas: Exclusivamente EURUSD
-
Broker recomendado: ECN para una ejecución óptima
-
Infraestructura: VPS de baja latencia sugerido para máxima eficiencia
-
Apalancamiento: 1:50 con un depósito recomendado de $1,000
-
Tamaño de lotes: Calculado según el porcentaje de riesgo, comenzando en 1% (Ej. $1,000 al 1% = 0.01 lotes)
-
Disponibilidad: Opera de lunes a viernes
Blue Peak está diseñado para traders que valoran la automatización, la precisión y el potencial de crecimiento. Con una adecuada gestión del riesgo, se convierte en un aliado poderoso para navegar el mercado forex.
USD
USD
USD