Descubre Blue Peak – Tu Solución Automática para el Scalping

Blue Peak es una señal de trading totalmente automatizada, diseñada para ofrecer resultados consistentes en operaciones de scalping, basada en la estrategia comprobada de Bandas de Bollinger. Creada para traders que buscan eficiencia y precisión, esta señal alcanza una tasa de acierto excepcionalmente alta en sus operaciones.

La estrategia inicia tomando posiciones en contra de la tendencia, con un objetivo de rentabilidad mensual aproximada del 4%.

Lo que diferencia a Blue Peak es su Asesor Experto, el cual emplea el método de Martingala. Este enfoque permite generar beneficios constantes mes tras mes; sin embargo, es importante considerar que, ante eventos extraordinarios (como noticias de alto impacto), existe el riesgo de pérdida parcial o total del capital. Aunque estos sucesos son poco comunes, la posibilidad está presente—por lo que siempre se recomienda invertir únicamente dinero que estés dispuesto a arriesgar.

Principales Características de Blue Peak:

Marco temporal : H1 para entradas más precisas

Par de divisas : Exclusivamente EURUSD

Broker recomendado : ECN para una ejecución óptima

Infraestructura : VPS de baja latencia sugerido para máxima eficiencia

Apalancamiento : 1:50 con un depósito recomendado de $1,000

Tamaño de lotes : Calculado según el porcentaje de riesgo, comenzando en 1% (Ej. $1,000 al 1% = 0.01 lotes)

Disponibilidad: Opera de lunes a viernes

Blue Peak está diseñado para traders que valoran la automatización, la precisión y el potencial de crecimiento. Con una adecuada gestión del riesgo, se convierte en un aliado poderoso para navegar el mercado forex.



