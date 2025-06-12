SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BluePeak
Aydel Gonzalez Martinez

BluePeak

Aydel Gonzalez Martinez
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 56%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
470
Transacciones Rentables:
342 (72.76%)
Transacciones Irrentables:
128 (27.23%)
Mejor transacción:
136.64 USD
Peor transacción:
-38.22 USD
Beneficio Bruto:
1 528.17 USD (27 114 pips)
Pérdidas Brutas:
-584.80 USD (20 774 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (274.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
274.76 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
21.16%
Carga máxima del depósito:
105.76%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
7.89
Transacciones Largas:
223 (47.45%)
Transacciones Cortas:
247 (52.55%)
Factor de Beneficio:
2.61
Beneficio Esperado:
2.01 USD
Beneficio medio:
4.47 USD
Pérdidas medias:
-4.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-41.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-119.56 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.96%
Pronóstico anual:
84.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.62 USD
Máxima:
119.56 USD (7.18%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (60.34 USD)
De fondos:
16.32% (1 096.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 470
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 943
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +136.64 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +274.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

360Capital-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
XMGlobal-Real 6
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 29
Coinexx-Demo
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 8
Exness-Real9
0.00 × 5
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
OANDA-Japan Live
0.00 × 8
otros 223...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Descubre Blue Peak – Tu Solución Automática para el Scalping

Blue Peak es una señal de trading totalmente automatizada, diseñada para ofrecer resultados consistentes en operaciones de scalping, basada en la estrategia comprobada de Bandas de Bollinger. Creada para traders que buscan eficiencia y precisión, esta señal alcanza una tasa de acierto excepcionalmente alta en sus operaciones.

La estrategia inicia tomando posiciones en contra de la tendencia, con un objetivo de rentabilidad mensual aproximada del 4%.

Lo que diferencia a Blue Peak es su Asesor Experto, el cual emplea el método de Martingala. Este enfoque permite generar beneficios constantes mes tras mes; sin embargo, es importante considerar que, ante eventos extraordinarios (como noticias de alto impacto), existe el riesgo de pérdida parcial o total del capital. Aunque estos sucesos son poco comunes, la posibilidad está presente—por lo que siempre se recomienda invertir únicamente dinero que estés dispuesto a arriesgar.

Principales Características de Blue Peak:

  • Marco temporal: H1 para entradas más precisas

  • Par de divisas: Exclusivamente EURUSD

  • Broker recomendado: ECN para una ejecución óptima

  • Infraestructura: VPS de baja latencia sugerido para máxima eficiencia

  • Apalancamiento: 1:50 con un depósito recomendado de $1,000

  • Tamaño de lotes: Calculado según el porcentaje de riesgo, comenzando en 1% (Ej. $1,000 al 1% = 0.01 lotes)

  • Disponibilidad: Opera de lunes a viernes

Blue Peak está diseñado para traders que valoran la automatización, la precisión y el potencial de crecimiento. Con una adecuada gestión del riesgo, se convierte en un aliado poderoso para navegar el mercado forex.


No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BluePeak
30 USD al mes
56%
0
0
USD
6.9K
USD
42
100%
470
72%
21%
2.61
2.01
USD
16%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.