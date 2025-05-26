SeñalesSecciones
ATGU TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ATGU TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 11%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
72 (86.74%)
Transacciones Irrentables:
11 (13.25%)
Mejor transacción:
6.96 USD
Peor transacción:
-14.13 USD
Beneficio Bruto:
57.80 USD (3 396 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.57 USD (1 416 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (7.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.87 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
3.19%
Carga máxima del depósito:
4.05%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.15
Transacciones Largas:
40 (48.19%)
Transacciones Cortas:
43 (51.81%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
0.80 USD
Pérdidas medias:
-3.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
-1.92%
Pronóstico anual:
-23.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.43 USD (11.82%)
Reducción relativa:
De balance:
7.52% (18.43 USD)
De fondos:
5.99% (13.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD-ECN 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD-ECN 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD-ECN 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.96 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








No hay comentarios
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.55% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ATGU TopTenTraders WMC
50 USD al mes
11%
0
0
USD
213
USD
29
100%
83
86%
3%
1.58
0.26
USD
8%
1:500
Copiar

