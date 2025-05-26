SinaisSeções
Leo Ance Sundara Ganda

ATGU TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
72 (86.74%)
Negociações com perda:
11 (13.25%)
Melhor negociação:
6.96 USD
Pior negociação:
-14.13 USD
Lucro bruto:
57.80 USD (3 396 pips)
Perda bruta:
-36.57 USD (1 416 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (7.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.87 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
3.19%
Depósito máximo carregado:
4.05%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
40 (48.19%)
Negociações curtas:
43 (51.81%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
0.80 USD
Perda média:
-3.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.13 USD (1)
Crescimento mensal:
-1.92%
Previsão anual:
-23.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.43 USD (11.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.52% (18.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.99% (13.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD-ECN 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD-ECN 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD-ECN 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.96 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.63 USD
Máxima perda consecutiva: -7.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Sem comentários
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.55% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
