Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
72 (86.74%)
Убыточных трейдов:
11 (13.25%)
Лучший трейд:
6.96 USD
Худший трейд:
-14.13 USD
Общая прибыль:
57.80 USD (3 396 pips)
Общий убыток:
-36.57 USD (1 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (7.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
3.19%
Макс. загрузка депозита:
4.05%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
40 (48.19%)
Коротких трейдов:
43 (51.81%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
0.80 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.13 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.92%
Годовой прогноз:
-23.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.43 USD (11.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.52% (18.43 USD)
По эквити:
5.99% (13.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD-ECN
|21
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD-ECN
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +6.96 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.63 USD
Макс. убыток в серии: -7.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
Нет отзывов
