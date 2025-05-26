СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ATGU TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ATGU TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 11%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
72 (86.74%)
Убыточных трейдов:
11 (13.25%)
Лучший трейд:
6.96 USD
Худший трейд:
-14.13 USD
Общая прибыль:
57.80 USD (3 396 pips)
Общий убыток:
-36.57 USD (1 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (7.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
3.19%
Макс. загрузка депозита:
4.05%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
40 (48.19%)
Коротких трейдов:
43 (51.81%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
0.80 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.13 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.92%
Годовой прогноз:
-23.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.43 USD (11.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.52% (18.43 USD)
По эквити:
5.99% (13.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-ECN 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-ECN 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-ECN 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.96 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.63 USD
Макс. убыток в серии: -7.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.55% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ATGU TopTenTraders WMC
50 USD в месяц
11%
0
0
USD
213
USD
29
100%
83
86%
3%
1.58
0.26
USD
8%
1:500
Копировать

