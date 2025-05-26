シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ATGU TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ATGU TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
VTMarkets-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
72 (86.74%)
損失トレード:
11 (13.25%)
ベストトレード:
6.96 USD
最悪のトレード:
-14.13 USD
総利益:
57.80 USD (3 396 pips)
総損失:
-36.57 USD (1 416 pips)
最大連続の勝ち:
12 (7.63 USD)
最大連続利益:
17.87 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
3.19%
最大入金額:
4.05%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.15
長いトレード:
40 (48.19%)
短いトレード:
43 (51.81%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
0.80 USD
平均損失:
-3.32 USD
最大連続の負け:
2 (-7.89 USD)
最大連続損失:
-14.13 USD (1)
月間成長:
-1.92%
年間予想:
-23.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.43 USD (11.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.52% (18.43 USD)
エクイティによる:
5.99% (13.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD-ECN 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD-ECN 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD-ECN 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.96 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.63 USD
最大連続損失: -7.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








レビューなし
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.55% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ATGU TopTenTraders WMC
50 USD/月
11%
0
0
USD
213
USD
29
100%
83
86%
3%
1.58
0.26
USD
8%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください