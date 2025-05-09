SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Worm To Dragon
Marcho Ibrahim

Worm To Dragon

Marcho Ibrahim
0 comentarios
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -57%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
511 (79.96%)
Transacciones Irrentables:
128 (20.03%)
Mejor transacción:
36.20 USD
Peor transacción:
-607.00 USD
Beneficio Bruto:
388.96 USD (98 305 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (18.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
89.44%
Carga máxima del depósito:
23.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
297 (46.48%)
Transacciones Cortas:
342 (53.52%)
Factor de Beneficio:
0.28
Beneficio Esperado:
-1.59 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-10.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-26.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-607.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.89%
Pronóstico anual:
35.08%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 205.14 USD
Máxima:
1 229.83 USD (290.98%)
Reducción relativa:
De balance:
63.00% (1 229.83 USD)
De fondos:
48.99% (203.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADm# 333
GOLDm# 104
AUDNZDm# 102
AUDCHFm# 67
GBPUSDm# 21
EURCHFm# 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADm# 78
GOLDm# 10
AUDNZDm# 44
AUDCHFm# 31
GBPUSDm# -1.2K
EURCHFm# 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADm# 24K
GOLDm# -7.9K
AUDNZDm# -1.5K
AUDCHFm# 5.6K
GBPUSDm# -4.1K
EURCHFm# 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Modal $397.96

Recovery Max

2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
