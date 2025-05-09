- Incremento
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
511 (79.96%)
Transacciones Irrentables:
128 (20.03%)
Mejor transacción:
36.20 USD
Peor transacción:
-607.00 USD
Beneficio Bruto:
388.96 USD (98 305 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (18.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
89.44%
Carga máxima del depósito:
23.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
297 (46.48%)
Transacciones Cortas:
342 (53.52%)
Factor de Beneficio:
0.28
Beneficio Esperado:
-1.59 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-10.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-26.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-607.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.89%
Pronóstico anual:
35.08%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 205.14 USD
Máxima:
1 229.83 USD (290.98%)
Reducción relativa:
De balance:
63.00% (1 229.83 USD)
De fondos:
48.99% (203.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|333
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|78
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|24K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
