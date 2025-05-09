- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
639
盈利交易:
511 (79.96%)
亏损交易:
128 (20.03%)
最好交易:
36.20 USD
最差交易:
-607.00 USD
毛利:
388.96 USD (98 305 pips)
毛利亏损:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
最大连续赢利:
43 (18.66 USD)
最大连续盈利:
48.35 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
89.44%
最大入金加载:
23.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.83
长期交易:
297 (46.48%)
短期交易:
342 (53.52%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-1.59 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-10.98 USD
最大连续失误:
12 (-26.25 USD)
最大连续亏损:
-607.00 USD (1)
每月增长:
2.89%
年度预测:
35.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 205.14 USD
最大值:
1 229.83 USD (290.98%)
相对跌幅:
结余:
63.00% (1 229.83 USD)
净值:
48.99% (203.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|333
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|78
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|24K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.20 USD
最差交易: -607 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.66 USD
最大连续亏损: -26.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Modal $397.96
Recovery Max
没有评论
