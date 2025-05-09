- Crescita
Trade:
310
Profit Trade:
253 (81.61%)
Loss Trade:
57 (18.39%)
Best Trade:
36.20 USD
Worst Trade:
-607.00 USD
Profitto lordo:
168.55 USD (37 917 pips)
Perdita lorda:
-1 348.36 USD (48 243 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (21.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.27 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
83.39%
Massimo carico di deposito:
23.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
150 (48.39%)
Short Trade:
160 (51.61%)
Fattore di profitto:
0.13
Profitto previsto:
-3.81 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-23.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-21.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-607.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.16%
Previsione annuale:
2.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 205.14 USD
Massimale:
1 229.83 USD (290.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.00% (1 229.83 USD)
Per equità:
48.99% (203.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|185
|GOLDm#
|100
|GBPUSDm#
|21
|AUDCHFm#
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|31
|GOLDm#
|-20
|GBPUSDm#
|-1.2K
|AUDCHFm#
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|5.1K
|GOLDm#
|-12K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|AUDCHFm#
|519
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.20 USD
Worst Trade: -607 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.98 USD
Massima perdita consecutiva: -21.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Modal $397.96
Recovery Max
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-60%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
20
99%
310
81%
83%
0.12
-3.81
USD
USD
63%
1:500