Trades insgesamt:
639
Gewinntrades:
511 (79.96%)
Verlusttrades:
128 (20.03%)
Bester Trade:
36.20 USD
Schlechtester Trade:
-607.00 USD
Bruttoprofit:
388.96 USD (98 305 pips)
Bruttoverlust:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (18.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
89.44%
Max deposit load:
23.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.83
Long-Positionen:
297 (46.48%)
Short-Positionen:
342 (53.52%)
Profit-Faktor:
0.28
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-26.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-607.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.89%
Jahresprognose:
35.08%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 205.14 USD
Maximaler:
1 229.83 USD (290.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.00% (1 229.83 USD)
Kapital:
48.99% (203.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|333
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|78
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|24K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Bester Trade: +36.20 USD
Schlechtester Trade: -607 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Modal $397.96
Recovery Max
Keine Bewertungen
