Signale / MetaTrader 4 / Worm To Dragon
Marcho Ibrahim

Worm To Dragon

Marcho Ibrahim
0 Bewertungen
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -57%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
639
Gewinntrades:
511 (79.96%)
Verlusttrades:
128 (20.03%)
Bester Trade:
36.20 USD
Schlechtester Trade:
-607.00 USD
Bruttoprofit:
388.96 USD (98 305 pips)
Bruttoverlust:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (18.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
89.44%
Max deposit load:
23.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.83
Long-Positionen:
297 (46.48%)
Short-Positionen:
342 (53.52%)
Profit-Faktor:
0.28
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-26.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-607.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.89%
Jahresprognose:
35.08%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 205.14 USD
Maximaler:
1 229.83 USD (290.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.00% (1 229.83 USD)
Kapital:
48.99% (203.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm# 333
GOLDm# 104
AUDNZDm# 102
AUDCHFm# 67
GBPUSDm# 21
EURCHFm# 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm# 78
GOLDm# 10
AUDNZDm# 44
AUDCHFm# 31
GBPUSDm# -1.2K
EURCHFm# 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm# 24K
GOLDm# -7.9K
AUDNZDm# -1.5K
AUDCHFm# 5.6K
GBPUSDm# -4.1K
EURCHFm# 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.20 USD
Schlechtester Trade: -607 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Modal $397.96

Recovery Max

Keine Bewertungen
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
