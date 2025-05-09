시그널섹션
Marcho Ibrahim

Worm To Dragon

Marcho Ibrahim
0 리뷰
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -57%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
650
이익 거래:
522 (80.30%)
손실 거래:
128 (19.69%)
최고의 거래:
36.20 USD
최악의 거래:
-607.00 USD
총 수익:
393.94 USD (100 764 pips)
총 손실:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
연속 최대 이익:
43 (18.66 USD)
연속 최대 이익:
48.35 USD (6)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
90.44%
최대 입금량:
23.13%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
303 (46.62%)
숏(주식차입매도):
347 (53.38%)
수익 요인:
0.28
기대수익:
-1.56 USD
평균 이익:
0.75 USD
평균 손실:
-10.98 USD
연속 최대 손실:
12 (-26.25 USD)
연속 최대 손실:
-607.00 USD (1)
월별 성장률:
2.70%
연간 예측:
32.80%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 205.14 USD
최대한의:
1 229.83 USD (290.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.00% (1 229.83 USD)
자본금별:
48.99% (203.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADm# 342
GOLDm# 104
AUDNZDm# 102
AUDCHFm# 67
GBPUSDm# 21
EURCHFm# 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADm# 81
GOLDm# 10
AUDNZDm# 44
AUDCHFm# 31
GBPUSDm# -1.2K
EURCHFm# 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADm# 26K
GOLDm# -7.9K
AUDNZDm# -1.5K
AUDCHFm# 5.6K
GBPUSDm# -4.1K
EURCHFm# 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +36.20 USD
최악의 거래: -607 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +18.66 USD
연속 최대 손실: -26.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Modal $397.96

Recovery Max

리뷰 없음
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
