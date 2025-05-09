- 자본
- 축소
트레이드:
650
이익 거래:
522 (80.30%)
손실 거래:
128 (19.69%)
최고의 거래:
36.20 USD
최악의 거래:
-607.00 USD
총 수익:
393.94 USD (100 764 pips)
총 손실:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
연속 최대 이익:
43 (18.66 USD)
연속 최대 이익:
48.35 USD (6)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
90.44%
최대 입금량:
23.13%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
303 (46.62%)
숏(주식차입매도):
347 (53.38%)
수익 요인:
0.28
기대수익:
-1.56 USD
평균 이익:
0.75 USD
평균 손실:
-10.98 USD
연속 최대 손실:
12 (-26.25 USD)
연속 최대 손실:
-607.00 USD (1)
월별 성장률:
2.70%
연간 예측:
32.80%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 205.14 USD
최대한의:
1 229.83 USD (290.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.00% (1 229.83 USD)
자본금별:
48.99% (203.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|342
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|81
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|26K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.20 USD
최악의 거래: -607 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +18.66 USD
연속 최대 손실: -26.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Modal $397.96
Recovery Max
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-57%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
35
98%
650
80%
90%
0.28
-1.56
USD
USD
63%
1:500