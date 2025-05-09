- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
639
利益トレード:
511 (79.96%)
損失トレード:
128 (20.03%)
ベストトレード:
36.20 USD
最悪のトレード:
-607.00 USD
総利益:
388.96 USD (98 305 pips)
総損失:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
最大連続の勝ち:
43 (18.66 USD)
最大連続利益:
48.35 USD (6)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
89.44%
最大入金額:
23.13%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.83
長いトレード:
297 (46.48%)
短いトレード:
342 (53.52%)
プロフィットファクター:
0.28
期待されたペイオフ:
-1.59 USD
平均利益:
0.76 USD
平均損失:
-10.98 USD
最大連続の負け:
12 (-26.25 USD)
最大連続損失:
-607.00 USD (1)
月間成長:
2.89%
年間予想:
35.08%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 205.14 USD
最大の:
1 229.83 USD (290.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.00% (1 229.83 USD)
エクイティによる:
48.99% (203.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|333
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|78
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|24K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.20 USD
最悪のトレード: -607 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +18.66 USD
最大連続損失: -26.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Modal $397.96
Recovery Max
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-57%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
34
98%
639
79%
89%
0.27
-1.59
USD
USD
63%
1:500