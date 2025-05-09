- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
511 (79.96%)
Negociações com perda:
128 (20.03%)
Melhor negociação:
36.20 USD
Pior negociação:
-607.00 USD
Lucro bruto:
388.96 USD (98 305 pips)
Perda bruta:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (18.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
89.44%
Depósito máximo carregado:
23.13%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
297 (46.48%)
Negociações curtas:
342 (53.52%)
Fator de lucro:
0.28
Valor esperado:
-1.59 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-10.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-26.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-607.00 USD (1)
Crescimento mensal:
2.89%
Previsão anual:
35.08%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 205.14 USD
Máximo:
1 229.83 USD (290.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.00% (1 229.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.99% (203.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|333
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|12
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|78
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|13
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|24K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|2.4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.20 USD
Pior negociação: -607 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.66 USD
Máxima perda consecutiva: -26.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Modal $397.96
Recovery Max
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-57%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
34
98%
639
79%
89%
0.27
-1.59
USD
USD
63%
1:500