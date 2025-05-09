SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Worm To Dragon
Marcho Ibrahim

Worm To Dragon

Marcho Ibrahim
0 comentários
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -57%
XMGlobal-Real 22
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
511 (79.96%)
Negociações com perda:
128 (20.03%)
Melhor negociação:
36.20 USD
Pior negociação:
-607.00 USD
Lucro bruto:
388.96 USD (98 305 pips)
Perda bruta:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (18.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
89.44%
Depósito máximo carregado:
23.13%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
297 (46.48%)
Negociações curtas:
342 (53.52%)
Fator de lucro:
0.28
Valor esperado:
-1.59 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-10.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-26.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-607.00 USD (1)
Crescimento mensal:
2.89%
Previsão anual:
35.08%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 205.14 USD
Máximo:
1 229.83 USD (290.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.00% (1 229.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.99% (203.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADm# 333
GOLDm# 104
AUDNZDm# 102
AUDCHFm# 67
GBPUSDm# 21
EURCHFm# 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADm# 78
GOLDm# 10
AUDNZDm# 44
AUDCHFm# 31
GBPUSDm# -1.2K
EURCHFm# 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADm# 24K
GOLDm# -7.9K
AUDNZDm# -1.5K
AUDCHFm# 5.6K
GBPUSDm# -4.1K
EURCHFm# 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.20 USD
Pior negociação: -607 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.66 USD
Máxima perda consecutiva: -26.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Modal $397.96

Recovery Max

Sem comentários
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Worm To Dragon
30 USD por mês
-57%
0
0
USD
2.2K
USD
34
98%
639
79%
89%
0.27
-1.59
USD
63%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.