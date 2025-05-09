СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Worm To Dragon
Marcho Ibrahim

Worm To Dragon

Marcho Ibrahim
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -57%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
511 (79.96%)
Убыточных трейдов:
128 (20.03%)
Лучший трейд:
36.20 USD
Худший трейд:
-607.00 USD
Общая прибыль:
388.96 USD (98 305 pips)
Общий убыток:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (18.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
89.44%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.83
Длинных трейдов:
297 (46.48%)
Коротких трейдов:
342 (53.52%)
Профит фактор:
0.28
Мат. ожидание:
-1.59 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-10.98 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-26.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-607.00 USD (1)
Прирост в месяц:
2.89%
Годовой прогноз:
35.08%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 205.14 USD
Максимальная:
1 229.83 USD (290.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.00% (1 229.83 USD)
По эквити:
48.99% (203.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm# 333
GOLDm# 104
AUDNZDm# 102
AUDCHFm# 67
GBPUSDm# 21
EURCHFm# 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm# 78
GOLDm# 10
AUDNZDm# 44
AUDCHFm# 31
GBPUSDm# -1.2K
EURCHFm# 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm# 24K
GOLDm# -7.9K
AUDNZDm# -1.5K
AUDCHFm# 5.6K
GBPUSDm# -4.1K
EURCHFm# 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.20 USD
Худший трейд: -607 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.66 USD
Макс. убыток в серии: -26.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Modal $397.96

Recovery Max

Нет отзывов
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
