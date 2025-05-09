- Прирост
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
511 (79.96%)
Убыточных трейдов:
128 (20.03%)
Лучший трейд:
36.20 USD
Худший трейд:
-607.00 USD
Общая прибыль:
388.96 USD (98 305 pips)
Общий убыток:
-1 405.66 USD (79 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (18.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
89.44%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.83
Длинных трейдов:
297 (46.48%)
Коротких трейдов:
342 (53.52%)
Профит фактор:
0.28
Мат. ожидание:
-1.59 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-10.98 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-26.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-607.00 USD (1)
Прирост в месяц:
2.89%
Годовой прогноз:
35.08%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 205.14 USD
Максимальная:
1 229.83 USD (290.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.00% (1 229.83 USD)
По эквити:
48.99% (203.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|333
|GOLDm#
|104
|AUDNZDm#
|102
|AUDCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|21
|EURCHFm#
|12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|78
|GOLDm#
|10
|AUDNZDm#
|44
|AUDCHFm#
|31
|GBPUSDm#
|-1.2K
|EURCHFm#
|13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|24K
|GOLDm#
|-7.9K
|AUDNZDm#
|-1.5K
|AUDCHFm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|EURCHFm#
|2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +36.20 USD
Худший трейд: -607 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.66 USD
Макс. убыток в серии: -26.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
