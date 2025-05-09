- Büyüme
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
253 (81.61%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (18.39%)
En iyi işlem:
36.20 USD
En kötü işlem:
-607.00 USD
Brüt kâr:
168.55 USD (37 917 pips)
Brüt zarar:
-1 348.36 USD (48 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (21.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.27 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
83.39%
Maks. mevduat yükü:
23.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
150 (48.39%)
Satış işlemleri:
160 (51.61%)
Kâr faktörü:
0.13
Beklenen getiri:
-3.81 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-23.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-21.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-607.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.16%
Yıllık tahmin:
2.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 205.14 USD
Maksimum:
1 229.83 USD (290.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.00% (1 229.83 USD)
Varlığa göre:
48.99% (203.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|185
|GOLDm#
|100
|GBPUSDm#
|21
|AUDCHFm#
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|31
|GOLDm#
|-20
|GBPUSDm#
|-1.2K
|AUDCHFm#
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|5.1K
|GOLDm#
|-12K
|GBPUSDm#
|-4.1K
|AUDCHFm#
|519
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.20 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.26 USD
Modal $397.96
Recovery Max
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
20
99%
310
81%
83%
0.12
-3.81
USD
USD
63%
1:500