Marcho Ibrahim

Worm To Dragon

Marcho Ibrahim
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -60%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
253 (81.61%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (18.39%)
En iyi işlem:
36.20 USD
En kötü işlem:
-607.00 USD
Brüt kâr:
168.55 USD (37 917 pips)
Brüt zarar:
-1 348.36 USD (48 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (21.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.27 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
83.39%
Maks. mevduat yükü:
23.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
150 (48.39%)
Satış işlemleri:
160 (51.61%)
Kâr faktörü:
0.13
Beklenen getiri:
-3.81 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-23.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-21.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-607.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.16%
Yıllık tahmin:
2.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 205.14 USD
Maksimum:
1 229.83 USD (290.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.00% (1 229.83 USD)
Varlığa göre:
48.99% (203.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 185
GOLDm# 100
GBPUSDm# 21
AUDCHFm# 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# 31
GOLDm# -20
GBPUSDm# -1.2K
AUDCHFm# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# 5.1K
GOLDm# -12K
GBPUSDm# -4.1K
AUDCHFm# 519
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.20 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Modal $397.96

Recovery Max

İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 12:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 23:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 20:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
