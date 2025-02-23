SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Live 6K
Chi Chung Lam

Live 6K

Chi Chung Lam
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
301
Transacciones Rentables:
153 (50.83%)
Transacciones Irrentables:
148 (49.17%)
Mejor transacción:
380.89 USD
Peor transacción:
-173.85 USD
Beneficio Bruto:
10 688.72 USD (358 491 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 736.86 USD (322 987 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (487.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
654.95 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
38.01%
Carga máxima del depósito:
83.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.09
Transacciones Largas:
178 (59.14%)
Transacciones Cortas:
123 (40.86%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
6.48 USD
Beneficio medio:
69.86 USD
Pérdidas medias:
-59.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-344.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-369.90 USD (5)
Crecimiento al mes:
6.09%
Pronóstico anual:
73.90%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
333.26 USD
Máxima:
933.73 USD (24.67%)
Reducción relativa:
De balance:
24.54% (928.51 USD)
De fondos:
5.84% (185.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 158
XAUUSD 130
US30 6
USTEC 5
USDHKD 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 2.1K
XAUUSD 35
US30 84
USTEC -131
USDHKD -184
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 8K
XAUUSD 1.6K
US30 91K
USTEC -63K
USDHKD -1.9K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +380.89 USD
Peor transacción: -174 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +487.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -344.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 9185
Exness-MT5Real7
2.77 × 99
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.42 × 74
otros 64...
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Live 6K
66%
0
0
USD
2.6K
USD
44
99%
301
50%
38%
1.22
6.48
USD
25%
1:500
