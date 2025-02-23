SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Live 6K
Chi Chung Lam

Live 6K

Chi Chung Lam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
301
Gewinntrades:
153 (50.83%)
Verlusttrades:
148 (49.17%)
Bester Trade:
380.89 USD
Schlechtester Trade:
-173.85 USD
Bruttoprofit:
10 688.72 USD (358 491 pips)
Bruttoverlust:
-8 738.44 USD (322 987 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (487.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
654.95 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
38.01%
Max deposit load:
83.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.09
Long-Positionen:
178 (59.14%)
Short-Positionen:
123 (40.86%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
6.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-59.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-344.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-369.90 USD (5)
Wachstum pro Monat :
6.56%
Jahresprognose:
79.53%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
333.26 USD
Maximaler:
933.73 USD (24.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.54% (928.51 USD)
Kapital:
5.84% (185.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 158
XAUUSD 130
US30 6
USTEC 5
USDHKD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 2.1K
XAUUSD 35
US30 84
USTEC -131
USDHKD -184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 8K
XAUUSD 1.6K
US30 91K
USTEC -63K
USDHKD -1.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +380.89 USD
Schlechtester Trade: -174 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +487.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -344.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 9185
Exness-MT5Real7
2.81 × 99
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.42 × 74
noch 64 ...
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.