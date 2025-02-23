SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Live 6K
Chi Chung Lam

Live 6K

Chi Chung Lam
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
91 (51.70%)
Perte trades:
85 (48.30%)
Meilleure transaction:
349.18 USD
Pire transaction:
-173.85 USD
Bénéfice brut:
5 569.03 USD (178 371 pips)
Perte brute:
-4 856.57 USD (103 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (487.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
487.14 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
33.99%
Charge de dépôt maximale:
83.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
105 (59.66%)
Courts trades:
71 (40.34%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
4.05 USD
Bénéfice moyen:
61.20 USD
Perte moyenne:
-57.14 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-344.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-344.56 USD (6)
Croissance mensuelle:
19.47%
Prévision annuelle:
236.28%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
333.26 USD
Maximal:
933.73 USD (24.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.54% (928.51 USD)
Par fonds propres:
5.84% (185.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 103
XAUUSD 66
US30 3
USTEC 2
USDHKD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 793
XAUUSD 48
US30 81
USTEC -25
USDHKD -184
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.7K
XAUUSD 1.5K
US30 84K
USTEC -11K
USDHKD -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +349.18 USD
Pire transaction: -174 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +487.14 USD
Perte consécutive maximale: -344.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 8824
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 171
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
60 plus...
Not responsible for your loss. I just earn pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
Aucun avis
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
