- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
300
盈利交易:
152 (50.66%)
亏损交易:
148 (49.33%)
最好交易:
380.89 USD
最差交易:
-173.85 USD
毛利:
10 684.78 USD (358 093 pips)
毛利亏损:
-8 736.82 USD (322 987 pips)
最大连续赢利:
6 (487.14 USD)
最大连续盈利:
654.95 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
38.01%
最大入金加载:
83.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 小时
采收率:
2.09
长期交易:
177 (59.00%)
短期交易:
123 (41.00%)
利润因子:
1.22
预期回报:
6.49 USD
平均利润:
70.29 USD
平均损失:
-59.03 USD
最大连续失误:
6 (-344.56 USD)
最大连续亏损:
-369.90 USD (5)
每月增长:
8.25%
年度预测:
100.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
333.26 USD
最大值:
933.73 USD (24.67%)
相对跌幅:
结余:
24.54% (928.51 USD)
净值:
5.84% (185.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|158
|XAUUSD
|129
|US30
|6
|USTEC
|5
|USDHKD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|2.1K
|XAUUSD
|31
|US30
|84
|USTEC
|-131
|USDHKD
|-184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|8K
|XAUUSD
|1.2K
|US30
|91K
|USTEC
|-63K
|USDHKD
|-1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +380.89 USD
最差交易: -174 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +487.14 USD
最大连续亏损: -344.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 9185
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 192
|
Exness-MT5Real7
|2.77 × 99
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.42 × 74
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
66%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
43
99%
300
50%
38%
1.22
6.49
USD
USD
25%
1:500