Всего трейдов:
300
Прибыльных трейдов:
152 (50.66%)
Убыточных трейдов:
148 (49.33%)
Лучший трейд:
380.89 USD
Худший трейд:
-173.85 USD
Общая прибыль:
10 684.78 USD (358 093 pips)
Общий убыток:
-8 736.82 USD (322 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (487.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
654.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
38.01%
Макс. загрузка депозита:
83.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
177 (59.00%)
Коротких трейдов:
123 (41.00%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
6.49 USD
Средняя прибыль:
70.29 USD
Средний убыток:
-59.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-344.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-369.90 USD (5)
Прирост в месяц:
8.25%
Годовой прогноз:
100.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
333.26 USD
Максимальная:
933.73 USD (24.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.54% (928.51 USD)
По эквити:
5.84% (185.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|158
|XAUUSD
|129
|US30
|6
|USTEC
|5
|USDHKD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|2.1K
|XAUUSD
|31
|US30
|84
|USTEC
|-131
|USDHKD
|-184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|8K
|XAUUSD
|1.2K
|US30
|91K
|USTEC
|-63K
|USDHKD
|-1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +380.89 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +487.14 USD
Макс. убыток в серии: -344.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 9185
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 192
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 99
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.42 × 74
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
Нет отзывов
