Chi Chung Lam

Live 6K

Chi Chung Lam
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
300
Прибыльных трейдов:
152 (50.66%)
Убыточных трейдов:
148 (49.33%)
Лучший трейд:
380.89 USD
Худший трейд:
-173.85 USD
Общая прибыль:
10 684.78 USD (358 093 pips)
Общий убыток:
-8 736.82 USD (322 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (487.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
654.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
38.01%
Макс. загрузка депозита:
83.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
177 (59.00%)
Коротких трейдов:
123 (41.00%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
6.49 USD
Средняя прибыль:
70.29 USD
Средний убыток:
-59.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-344.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-369.90 USD (5)
Прирост в месяц:
8.25%
Годовой прогноз:
100.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
333.26 USD
Максимальная:
933.73 USD (24.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.54% (928.51 USD)
По эквити:
5.84% (185.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 158
XAUUSD 129
US30 6
USTEC 5
USDHKD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 2.1K
XAUUSD 31
US30 84
USTEC -131
USDHKD -184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 8K
XAUUSD 1.2K
US30 91K
USTEC -63K
USDHKD -1.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +380.89 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +487.14 USD
Макс. убыток в серии: -344.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 9185
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 192
Exness-MT5Real7
2.82 × 99
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.42 × 74
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
Нет отзывов
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Live 6K
30 USD в месяц
66%
0
0
USD
2.6K
USD
43
99%
300
50%
38%
1.22
6.49
USD
25%
1:500
Копировать

